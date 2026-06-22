女優・山口いづみが21日、自身のブログでサッカー日本代表を応援する姿を公開した。



【写真】背中に「IZUMI」 自撮りのフレーミングもオシャレ 背番号は？

「サッカーお家応援」と題し、開催中の北中米W杯をテレビ観戦したことを報告。初戦でオランダと2―2で引き分けた日本は現地時間20日、メキシコ・モンテレイで2戦目のチュニジア戦に臨み、上田綺世の2得点などゴールラッシュで4―0と快勝している。



「外出から急いで帰宅してテレビつけたらすでに1点入っていました！ 日本を背負う方たちって本当にすごい」と称賛。「日本勝利で嬉しくて、 以前日本代表齊藤コーチから頂きましたユニホーム着てみました。」とサムライブルーに身を包んだ姿をアップ。贈り主の齊藤俊秀コーチと「IZUMI」の名前入りユニホームを手にした2ショットも披露した。



昨年12月の投稿では齊藤コーチとの写真をアップ。「2026年の日本代表のユニホームを名前と好きな背番号入れてオーダーして頂きました。 とても光栄です」と記し、「このユニホームを着て来年はワールドカップの日本代表を応援に行きたい！ アメリカ、カナダ、メキシコか… 行きたいなぁ、 行きたいよね」とつづっていた。



「いつかスタジアムで応援したいです」と結んだ山口は、1月には大相撲初場所を上品な着物をまとって観戦している姿が話題に。5月には後楽園ホールで行われたプロレスにも足を運んでいる。ファンからは「izumiのユニフォーム超素敵ですッ」といった声のほか、「志乃さんの格好で応援したらカメラ独り占めですよ」とTBS系「水戸黄門」で演じた秋田佐竹藩の筆頭家老の娘(志乃)役と絡めるコメントもあった。



山口は1954年生まれ、東京都出身。72年のフジテレビ系ドラマ「続 大奥の女たち」でデビュー。同年に「緑の季節」で歌手デビューも果たしている。「雑居時代」(日本テレビ系、73年)、「大江戸捜査網」(現テレビ東京系、74年)「江戸を斬る」(TBS系、75年)などに出演。テレビ、映画、舞台など幅広く活動している。長男は俳優の山口賢人。



（よろず～ニュース編集部）