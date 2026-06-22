キヤノン 夏のキャッシュバック2026 キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、ミラーレスカメラや交換レンズなどを対象とした「キヤノン 夏のキャッシュバック2026」を6月26日（金）から開始する。対象購入期間は8月17日（月）まで。 期間中に対象製品を購入して所定の手続きを行う事で、キャッシュバックが受けられるキャンペーン。 対象製品には、ミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシ