元韓国代表のキ・ソンヨンが日本代表に驚きと羨望の眼差しを向けている日本代表は現地時間6月20日、メキシコのモンテレイで行われたワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で完勝を収めた。この結果、日本は決勝トーナメント進出に向けて大きく前進。この一戦の戦いぶりについて、元韓国代表MFキ・ソンヨンが驚きと羨望の眼差しを向けている。韓国メディア「SPOTVニュース」が報じた。試合は