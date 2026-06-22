森永乳業は6月11日、北海道佐呂間町とともに「佐呂間町植樹祭」を共催し、水源涵養を通じた水資源保全と地域共生の取り組みに参画した。佐呂間工場上流の町有牧場跡地で実施され、町民や小学生ら約100人が参加した。ミズナラ約1000本とエゾヤマザクラ約100本が植樹された。同社はサステナビリティ中長期計画2030のもと、「資源と環境」を重点領域の一つに位置付け、水資源を重要な経営資源と捉えている。佐呂間町とは2025年3月