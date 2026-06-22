今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。6月21日（日）放送の同番組は、ゴールデンスペシャル直前企画。これまで番組で特集してきたアイドルたちを一挙公開した。【映像】“歌が上手い人”の特徴をプロが実演解説6月24日（水）に放送されるゴールデンスペシャル「豪華プロが選ぶ音楽の教科書に載せたい昭和・