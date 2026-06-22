軽トップの人気を支える「N-BOX」の最安仕様とは？軽自動車の電動化はこれまで以上に現実味を帯びてきており、なかでもホンダが2028年に投入を検討している「N-BOX EV」にも関心が高まっています。都市部での短距離移動や日常使いを想定した軽EVの需要がじわじわと広がる中で、そのベースとなる存在として現行「N-BOX」の完成度に改めて注目が集まっています。【画像ギャラリー】超いいじゃーん！ これが“一番安い”ホンダ最