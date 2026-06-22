アトランタ・ホークスが、ベテランガードのCJ・マッカラムとの契約延長に合意したようだ。6月22日（現地時間21日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、マッカラムはホークスと1年2100万ドル（1ドル＝161円換算で約34億円）の延長契約を締結。このオフシーズンに完全FA（フリーエージェント）となる予定だったが、シーズン終了後か