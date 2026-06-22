ホークスの快進撃を支えたベテランが残留へ…CJ・マッカラムが1年の延長契約に合意

アトランタ・ホークスが、ベテランガードのCJ・マッカラムとの契約延長に合意したようだ。6月22日（現地時間21日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。

報道によると、マッカラムはホークスと1年2100万ドル（1ドル＝161円換算で約34億円）の延長契約を締結。このオフシーズンに完全FA（フリーエージェント）となる予定だったが、シーズン終了後から双方が契約延長を望んでいると伝えられており、予想どおりの決着となった。

マッカラムは2013年のNBAドラフト全体10位でNBA入り。ポートランド・トレイルブレイザーズ時代にはデイミアン・リラードとのバックコートで長年チームを支え、2022年からはニューオーリンズ・ペリカンズでも主力として活躍した。リーグ屈指のスコアラーとして知られる一方、若手をまとめるリーダーシップにも定評があり、近年はベテランガードとして存在感を発揮している。

2025-26シーズンからはワシントン・ウィザーズでプレーしていたマッカラムだったが、今年1月の大型トレードでホークスに移籍。同トレードではフランチャイズの顔だったトレイ・ヤングがウィザーズへ移籍した。

得点力と豊富な経験を兼ね備えたマッカラムだが、その加入効果は想像以上だったと言えるだろう。当初はベンチスタートだったものの、すぐにザッカリー・リザシェイに代わって先発入り。シーズン終盤にかけてホークスの躍進を支える存在となった。マッカラムが先発した試合でホークスは19勝4敗を記録し、オールスターブレイク後のチーム成績も20勝6敗と好調だった。イースタン・カンファレンス10位から6位まで順位を上げ、プレーオフ進出を果たしている。

さらにプレーオフでは、ニューヨーク・ニックスとのシリーズで存在感を発揮。マッカラムは第2戦と第3戦でクラッチショットを沈めるなど勝負強さを見せ、ホークス躍進の立役者のひとりとなった。

ホークスは来シーズンも、ジェイレン・ジョンソンやダイソン・ダニエルズ、ニキール・アレクサンダー・ウォーカー、オニエカ・オコングウら主力陣に加え、マッカラムを引き続きロスターに残すことに成功した。ベテランガードの残留は、来シーズンのホークスにとって大きな追い風となりそうだ。