鳥羽周作シェフ監修「すだち香る あっさり冷やし麺」/ 「すしのこ」がバッグに【まとめ記事】
京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2026年7月1日（水）より、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売する。
1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションする。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開される。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で、新たに３アイテムが登場する。
■10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。
■予約販売開始！次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」
フューチャーモデル株式会社は、グローバルAIウェアラブルブランド「Rokid（ロキッド）」が展開する次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」について、2026年6月17日（水）11時より予約販売を開始した。予約販売は、Rokid公式サイトをはじめとするオンラインサイト、および一部家電量販店にて順次受付を開始する。公式オンラインでは、『全額予約プラン』と『2,000円予約プラン』の2種類を用意し、一部家電量販店の店頭でも予約できる。さらに、対象店舗での店頭予約にも、全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。正式発売は2026年7月10日（金）11時を予定しており、予約商品は発売日以降、順次届ける予定。
■「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションする。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開される。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で、新たに３アイテムが登場する。
■鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2026年7月1日（水）より、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売する。
■AIも撮影も、充電を気にせずもっと自由に！「OPPO Reno15 A」が販売開始へ
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、「OPPO Reno Aシリーズ」の最新機種「OPPO Reno15 A」（オッポ リノフィフティーン エー）を、一部の販売チャネルにて6月25日（木）より順次販売を開始する。販売開始日および販売価格の詳細は、取扱各社へ問い合わせいただきたい。
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1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションする。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開される。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で、新たに３アイテムが登場する。
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。
■予約販売開始！次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」
フューチャーモデル株式会社は、グローバルAIウェアラブルブランド「Rokid（ロキッド）」が展開する次世代AIグラス「Rokid スマートAIグラス」について、2026年6月17日（水）11時より予約販売を開始した。予約販売は、Rokid公式サイトをはじめとするオンラインサイト、および一部家電量販店にて順次受付を開始する。公式オンラインでは、『全額予約プラン』と『2,000円予約プラン』の2種類を用意し、一部家電量販店の店頭でも予約できる。さらに、対象店舗での店頭予約にも、全額予約プランと同等のキャンペーン特典が適用される。正式発売は2026年7月10日（金）11時を予定しており、予約商品は発売日以降、順次届ける予定。
■「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
1590年頃、豊臣時代から伝統と革新を紡ぐ醸造酢メーカー、タマノイ酢の代表製品である「すしのこ」が、英国発ラグジュアリーブランド アニヤ・ハインドマーチとコラボレーションする。 2026年６月１８日(木)よりアニヤ・ハインドマーチのオンライン・ストアで発売を開始し、さらに翌日6月１9日(金)よりアニヤ・ハインドマーチの店頭でも展開される。「すしのこ」がアニヤ・ハインドマーチとコラボするのは2022年に引き続き２回目で、新たに３アイテムが登場する。
■鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2026年7月1日（水）より、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売する。
■AIも撮影も、充電を気にせずもっと自由に！「OPPO Reno15 A」が販売開始へ
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、「OPPO Reno Aシリーズ」の最新機種「OPPO Reno15 A」（オッポ リノフィフティーン エー）を、一部の販売チャネルにて6月25日（木）より順次販売を開始する。販売開始日および販売価格の詳細は、取扱各社へ問い合わせいただきたい。
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