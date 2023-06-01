「我々はイメージ・リテラシーの、そして映画リテラシーの危機に瀕しています」。 『パシフィック・リム』（2013）や『シェイプ・オブ・ウォーター』（2017）などの巨匠ギレルモ・デル・トロが、映画製作の現状に警鐘を鳴らした。 2026年6月15日、ロサンゼルスで行われた英国映画協会（BFI）のイベントにて、デル・トロはスタジオ幹部や業界の重鎮たちに向けてスピーチを行った。自己表現