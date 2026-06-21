連載【果てしない延長戦】第7回元Jリーガーで、現在は秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活躍する青山隼の連載「果てしない延長戦」。現役時代の先輩や戦友をはじめ、各界で活躍する方をゲストに招き、「人生の転機」や「次への挑戦」をテーマに熱く語り合う。今回のゲストは、SHOW-WAやMATSURIのイベントを中心に、数々のイベント運営を行なっている株式会社edgeの代表・本多祐輝さん。前編では、出