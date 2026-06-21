有線タイプの静音エルゴマウス / 集中プログラム「CROSS TIDE」を開催【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、横から軽く手を添える形状で手首への負担を軽減し、小さな手にもぴったりフィットする、有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定。本製品は、自然な角度で握ることで長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状のマウス。全てのボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや図書館、深夜の自宅などでもクリック音を気にせず快適に使用できる。
日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、会期初日となる 2026念7月1日（DAY1）、ロームシアター京都サウスホール にて、事業会社・CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）とスタートアップの理想的な向き合い方を深掘りする集中プログラム 「CROSS TIDE（クロスタイド）」 を開催する。
■机に固定できるアタッチメント付き！増設できるUSB Type-Cドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続でき、デスク上に固定も可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM3BKN」を発売した。本製品では、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器5台、有線LAN、SDカード・microSDカードをまとめて接続できる。最大100WのPD給電に対応し、ノートパソコンを充電しながら快適なデスク環境を構築できる。机に固定できる着脱式アタッチメントやロングケーブルも付属し、配線をすっきり整理できる。
■IVS2026、DAY1サウスホールで集中プログラム「CROSS TIDE」を開催
日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、会期初日となる 2026念7月1日（DAY1）、ロームシアター京都サウスホール にて、事業会社・CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）とスタートアップの理想的な向き合い方を深掘りする集中プログラム 「CROSS TIDE（クロスタイド）」 を開催する。
■小さな手にもフィット！自然な角度で握れて手首のひねりを軽減、有線タイプの静音エルゴマウス
サンワサプライ株式会社は、横から軽く手を添える形状で手首への負担を軽減し、小さな手にもぴったりフィットする、有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定。本製品は、自然な角度で握ることで長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状のマウス。全てのボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや図書館、深夜の自宅などでもクリック音を気にせず快適に使用できる。
■爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6月19日(金)より国内のからあげ縁にて「青唐辛子からあげ」の販売を期間限定で開始する。昨年8月に期間限定で販売し、好評を博した「青唐辛子からあげ」を2026年6月19日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始する。赤唐辛子になる前の未熟な状態の青唐辛子は、みずみずしさと刺激的な辛みが特徴だ。
■コードレスで使う場所を選ばない！折りたたんで持ち運べる充電式LEDデスクライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」を発売した。800-LED102WはUSB Type-C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好きな場所で使用できる。電源ケーブルを気にせず設置できるため、テレワークや学習スペースをすっきり保ちたい方にもおすすめだ。必要な場所へ気軽に持ち運べるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。
■ITライフハック
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■パソコンに関連した記事を読む
・タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
・ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
・スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場
・デスクトップPCをラクに移動！幅・奥行きを自由に調整できる、キャスター付きCPUスタンド
・HHKB30周年SNSキャンペーン第一弾！「HHKBあるある」大募集
■机に固定できるアタッチメント付き！増設できるUSB Type-Cドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続でき、デスク上に固定も可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM3BKN」を発売した。本製品では、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器5台、有線LAN、SDカード・microSDカードをまとめて接続できる。最大100WのPD給電に対応し、ノートパソコンを充電しながら快適なデスク環境を構築できる。机に固定できる着脱式アタッチメントやロングケーブルも付属し、配線をすっきり整理できる。
■IVS2026、DAY1サウスホールで集中プログラム「CROSS TIDE」を開催
日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、会期初日となる 2026念7月1日（DAY1）、ロームシアター京都サウスホール にて、事業会社・CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）とスタートアップの理想的な向き合い方を深掘りする集中プログラム 「CROSS TIDE（クロスタイド）」 を開催する。
■小さな手にもフィット！自然な角度で握れて手首のひねりを軽減、有線タイプの静音エルゴマウス
サンワサプライ株式会社は、横から軽く手を添える形状で手首への負担を軽減し、小さな手にもぴったりフィットする、有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定。本製品は、自然な角度で握ることで長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状のマウス。全てのボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや図書館、深夜の自宅などでもクリック音を気にせず快適に使用できる。
■爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6月19日(金)より国内のからあげ縁にて「青唐辛子からあげ」の販売を期間限定で開始する。昨年8月に期間限定で販売し、好評を博した「青唐辛子からあげ」を2026年6月19日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始する。赤唐辛子になる前の未熟な状態の青唐辛子は、みずみずしさと刺激的な辛みが特徴だ。
■コードレスで使う場所を選ばない！折りたたんで持ち運べる充電式LEDデスクライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800-LED102W」を発売した。800-LED102WはUSB Type-C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好きな場所で使用できる。電源ケーブルを気にせず設置できるため、テレワークや学習スペースをすっきり保ちたい方にもおすすめだ。必要な場所へ気軽に持ち運べるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。
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