京都市、嵐山の紅葉（写真：PIXTA）ふるさと納税でお肉や海鮮などの特産品を受け取るのは、もう過去の常識になるかもしれません。ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」と、日本最大級の旅行情報サイト「じゃらんnet」が業務提携を発表し、2026年秋より「じゃらんふるさと納税クーポン」の提供を開始します。この新サービスにより、これまでは別々に行う必要があった「宿泊先の検索」「自治体への寄付」「クーポンの適用」が、