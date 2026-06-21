京都市、嵐山の紅葉 （写真：PIXTA）

ふるさと納税でお肉や海鮮などの特産品を受け取るのは、もう過去の常識になるかもしれません。ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」と、日本最大級の旅行情報サイト「じゃらんnet」が業務提携を発表し、2026年秋より「じゃらんふるさと納税クーポン」の提供を開始します。この新サービスにより、これまでは別々に行う必要があった「宿泊先の検索」「自治体への寄付」「クーポンの適用」が、じゃらんnetの画面上でシームレスに完結できるようになります。さらに、すでに予約してあるプランに対しても後からクーポンを適用できるという、これまでにない柔軟な仕組みも大きな話題を呼んでいます。

本記事では、今秋の旅行からすぐに使えるクーポンの具体的な利用の流れやメリットを整理するとともに、おトクに旅行や週末お出かけを充実させるための「選択の鍵」を分かりやすく解説します。

「じゃらんふるさと納税クーポン」の概要と利用の流れ

「じゃらんふるさと納税クーポン」は、「さとふる」で寄付した自治体が指定する宿泊施設で、支払いに利用できるお礼品です。最大の特徴は、「じゃらんnet」での宿泊予約時に割引クーポンとして適用できる点です。また、すでに「じゃらんnet」で予約済みの宿やプランに対しても、後からクーポンを適用できる柔軟性を持っています。

「じゃらんnet」上での「じゃらんふるさと納税クーポン」対象施設の掲載イメージ※検討中・開発中の内容になるため、今後変更になる可能性があるそうです（画像：さとふる）

「じゃらんnet」から申し込む場合

1. 「じゃらんnet」で対象の宿・プランを探す

2. 宿泊施設を選び、寄付金額を決定する

3. 「さとふる」画面に遷移し、寄付を完了させる

4. 「じゃらんnet」でクーポンを選択して予約を完了する

「じゃらんnet」から「じゃらんふるさと納税クーポン」を利用する流れのイメージ

「さとふる」から申し込む場合

1. 「さとふる」のお礼品ページでクーポンを申し込み、決済を完了させる

2. 寄付履歴画面から「じゃらんnet」へ遷移し、クーポンを適用して宿の予約を完了する

「モノ」から「体験」へ！旅とふるさと納税の親和性

これまでふるさと納税といえば、お肉や海鮮などの「特産品（モノ）」を受け取るスタイルが主流でしたが、近年は「旅行や体験（コト）」に対するニーズが高まっています。今回の連携においてリクルートが「直接地域への来訪を促し、地域の本質的な価値に触れるきっかけになることを目指す」と述べている通り、ふるさと納税をフックに現地へ足を運ぶスタイルの定着が期待されます。

ふるさと納税を利用した「宿の予約」が容易に

従来の旅行系ふるさと納税は「先にクーポンを手に入れてから宿を探す」のが鉄則で、予約のハードルが非常に高いものでした。しかし、じゃらんのクーポンは「先にじゃらんnetで宿を押さえておき、後からさとふるで寄付して割引をあてる」という逆のパターンが可能です。「人気の宿や引退間近の列車を狙った鉄道旅など、一刻も早く部屋を確保したい」というお出かけ層にとって、満室リスクを回避しながら賢く旅費を抑えられる、最強の行動のツボになるでしょう。

北海道の風景・どこまでも続く直線の道路（画像：PIXTA）

じゃらんnet上で寄付までシームレスに完結

新システムでは、旅のプランを立てている最中にわざわざ別のタブでふるさと納税サイトを開いて、対象の宿を探し直すタイムロスはありません。じゃらんnetの宿泊プラン画面から、そのまま指定の寄付金額を選んでさとふるの決済画面へスムーズに遷移できるため、忙しいビジネスパーソンや週末の弾丸旅行を計画する層のタイパ（時間対効果）を極限まで高めてくれます。

旅行好きの方にとっては、この仕組みは強力な後押しとなります。たとえば「あの絶景を見に行きたい」と思い立ったとき、「じゃらんnet」で宿を探し、その場でふるさと納税を適用して宿泊費を抑える、といった賢い旅のスタイルが実現します。特定の目的を持って地域を訪れる旅行者と、地域へ人を呼び込みたい自治体の双方にとって、非常に利便性の高いサービスといえるでしょう。

広島市内の風景、世界文化遺産の原爆ドーム周辺（写真：PIXTA）

今年の秋からは、ふるさと納税を活用して「まだ見ぬ地域」へとお得に旅立つのが新常識になるかもしれません。スマホ一つで宿探しから寄付決済までがシームレスに繋がり、予約済みのプランもお得に描き変わる感動の旅新常識。この秋は「じゃらんふるさと納税クーポン」を賢くセレクトして、まだ見ぬ美しい地域への特別な鉄道旅やお出かけへ出かけてみませんか？今後の各自治体の参画や、対象施設の拡大にも注目です。

（画像：さとふる、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）