●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1556銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． すかいらーく 4,077 10,6450.12 ２． ＡＲＣＨＩＯ