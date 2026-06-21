　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1556銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3197> すかいらーく 　　　4,077　　 10,645　　　0.12
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　2,403　　　8,660　　　1.76
３．<7532> パンパシＨＤ 　　　1,016　　　2,759　　　1.18
４．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　916　　　2,925　　　0.25
５．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　650　　　4,221　　　0.05
６．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　584　　　1,371　　　1.64
７．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　426　　　1,461　　 58.11
８．<3191> ジョイ本田 　　　　　395　　　2,620　　　0.04
９．<3097> 物語コーポ 　　　　　363　　　　746　　　0.26
10．<6071> ＩＢＪ 　　　　　　　262　　　　432　　　1.45
11．<9722> 藤田観 　　　　　　　214　　　1,272　　　0.18
12．<6857> アドテスト 　　　　　211　　　1,026　　　4.71
13．<2198> アイケイケイ 　　　　208　　　　324　　　0.66
14．<8410> セブン銀 　　　　　　202　　　5,180　　　1.18
15．<6966> 三井ハイテク 　　　　188　　　　515　　　7.99
16．<9757> 船井総研ＨＤ 　　　　175　　　　436　　　1.19
17．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　169　　　2,126　　　0.53
18．<5401> 日本製鉄 　　　　　　166　　　2,303　　 19.02
19．<7011> 三菱重 　　　　　　　165　　　1,047　　 26.18
20．<8035> 東エレク 　　　　　　157　　　　449　　　2.11
21．<3387> クリレスＨＤ 　　　　150　　　2,999　　　0.21
22．<3950> ザ・パック 　　　　　137　　　　265　　　0.18
23．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　131　　　　889　　　0.81
24．<7261> マツダ 　　　　　　　130　　　　694　　　5.25
25．<2930> 北の達人 　　　　　　124　　　1,621　　　2.59
26．<6146> ディスコ 　　　　　　113　　　　343　　　1.08
27．<4967> 小林製薬 　　　　　　108　　　　266　　　0.40
28．<9552> クオンツ総研 　　　　101　　　　353　　　2.54
29．<166A> タスキＨＤ 　 　　　　95　　　　232　　　7.74
30．<6871> 日本マイクロ　　　　　95　　　　174　　　2.55
31．<9412> スカＪＳＡＴ　　　　　88　　　　316　　 10.35
32．<2207> ｍｅｉｔｏ 　 　　　　88　　　　185　　　2.82
33．<4922> コーセーＨＤ　　　　　87　　　　126　　　1.97
34．<1518> 三井松島ＨＤ　　　　　85　　　　128　　　4.52
35．<4062> イビデン 　　 　　　　85　　　　709　　　2.93
36．<4680> ラウンドワン　　　　　84　　　　281　　 12.02
37．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　　76　　　2,053　　　2.35
38．<7936> アシックス 　 　　　　76　　　　607　　　1.53
39．<2378> ルネサンス 　 　　　　75　　　　287　　　0.45
40．<2325> ＮＪＳ 　　　 　　　　75　　　　219　　　0.36
41．<4927> ポーラＨＤ 　 　　　　72　　　　916　　　0.35
42．<6571> ＱＢＮＨＤ 　 　　　　70　　　　270　　　0.41
43．<6753> シャープ 　　 　　　　69　　　2,715　　　1.67
44．<6178> 日本郵政 　　 　　　　68　　　　233　　　2.76
45．<6920> レーザーテク　　　　　67　　　　373　　　2.47
46．<4004> レゾナック 　 　　　　63　　　　284　　　5.23
47．<8308> りそなＨＤ 　 　　　　63　　　　540　　　5.01
48．<9101> 郵船 　　　　 　　　　62　　　　357　　　4.39
49．<285A> キオクシア 　 　　　　61　　　　725　　 15.76
50．<9143> ＳＧＨＤ 　　 　　　　61　　　　209　　　1.40

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