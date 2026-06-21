信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、ＡＲＣＨＩＯ、パンパシＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 4,077 10,645 0.12
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 2,403 8,660 1.76
３．<7532> パンパシＨＤ 1,016 2,759 1.18
４．<7599> ＩＤＯＭ 916 2,925 0.25
５．<8179> ロイヤルＨＤ 650 4,221 0.05
６．<3436> ＳＵＭＣＯ 584 1,371 1.64
７．<9501> 東電ＨＤ 426 1,461 58.11
８．<3191> ジョイ本田 395 2,620 0.04
９．<3097> 物語コーポ 363 746 0.26
10．<6071> ＩＢＪ 262 432 1.45
11．<9722> 藤田観 214 1,272 0.18
12．<6857> アドテスト 211 1,026 4.71
13．<2198> アイケイケイ 208 324 0.66
14．<8410> セブン銀 202 5,180 1.18
15．<6966> 三井ハイテク 188 515 7.99
16．<9757> 船井総研ＨＤ 175 436 1.19
17．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 169 2,126 0.53
18．<5401> 日本製鉄 166 2,303 19.02
19．<7011> 三菱重 165 1,047 26.18
20．<8035> 東エレク 157 449 2.11
21．<3387> クリレスＨＤ 150 2,999 0.21
22．<3950> ザ・パック 137 265 0.18
23．<9433> ＫＤＤＩ 131 889 0.81
24．<7261> マツダ 130 694 5.25
25．<2930> 北の達人 124 1,621 2.59
26．<6146> ディスコ 113 343 1.08
27．<4967> 小林製薬 108 266 0.40
28．<9552> クオンツ総研 101 353 2.54
29．<166A> タスキＨＤ 95 232 7.74
30．<6871> 日本マイクロ 95 174 2.55
31．<9412> スカＪＳＡＴ 88 316 10.35
32．<2207> ｍｅｉｔｏ 88 185 2.82
33．<4922> コーセーＨＤ 87 126 1.97
34．<1518> 三井松島ＨＤ 85 128 4.52
35．<4062> イビデン 85 709 2.93
36．<4680> ラウンドワン 84 281 12.02
37．<4661> ＯＬＣ 76 2,053 2.35
38．<7936> アシックス 76 607 1.53
39．<2378> ルネサンス 75 287 0.45
40．<2325> ＮＪＳ 75 219 0.36
41．<4927> ポーラＨＤ 72 916 0.35
42．<6571> ＱＢＮＨＤ 70 270 0.41
43．<6753> シャープ 69 2,715 1.67
44．<6178> 日本郵政 68 233 2.76
45．<6920> レーザーテク 67 373 2.47
46．<4004> レゾナック 63 284 5.23
47．<8308> りそなＨＤ 63 540 5.01
48．<9101> 郵船 62 357 4.39
49．<285A> キオクシア 61 725 15.76
50．<9143> ＳＧＨＤ 61 209 1.40
株探ニュース
※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 4,077 10,645 0.12
２．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 2,403 8,660 1.76
３．<7532> パンパシＨＤ 1,016 2,759 1.18
４．<7599> ＩＤＯＭ 916 2,925 0.25
５．<8179> ロイヤルＨＤ 650 4,221 0.05
６．<3436> ＳＵＭＣＯ 584 1,371 1.64
７．<9501> 東電ＨＤ 426 1,461 58.11
８．<3191> ジョイ本田 395 2,620 0.04
９．<3097> 物語コーポ 363 746 0.26
10．<6071> ＩＢＪ 262 432 1.45
11．<9722> 藤田観 214 1,272 0.18
12．<6857> アドテスト 211 1,026 4.71
13．<2198> アイケイケイ 208 324 0.66
14．<8410> セブン銀 202 5,180 1.18
15．<6966> 三井ハイテク 188 515 7.99
16．<9757> 船井総研ＨＤ 175 436 1.19
17．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 169 2,126 0.53
18．<5401> 日本製鉄 166 2,303 19.02
19．<7011> 三菱重 165 1,047 26.18
20．<8035> 東エレク 157 449 2.11
21．<3387> クリレスＨＤ 150 2,999 0.21
22．<3950> ザ・パック 137 265 0.18
23．<9433> ＫＤＤＩ 131 889 0.81
24．<7261> マツダ 130 694 5.25
25．<2930> 北の達人 124 1,621 2.59
26．<6146> ディスコ 113 343 1.08
27．<4967> 小林製薬 108 266 0.40
28．<9552> クオンツ総研 101 353 2.54
29．<166A> タスキＨＤ 95 232 7.74
30．<6871> 日本マイクロ 95 174 2.55
31．<9412> スカＪＳＡＴ 88 316 10.35
32．<2207> ｍｅｉｔｏ 88 185 2.82
33．<4922> コーセーＨＤ 87 126 1.97
34．<1518> 三井松島ＨＤ 85 128 4.52
35．<4062> イビデン 85 709 2.93
36．<4680> ラウンドワン 84 281 12.02
37．<4661> ＯＬＣ 76 2,053 2.35
38．<7936> アシックス 76 607 1.53
39．<2378> ルネサンス 75 287 0.45
40．<2325> ＮＪＳ 75 219 0.36
41．<4927> ポーラＨＤ 72 916 0.35
42．<6571> ＱＢＮＨＤ 70 270 0.41
43．<6753> シャープ 69 2,715 1.67
44．<6178> 日本郵政 68 233 2.76
45．<6920> レーザーテク 67 373 2.47
46．<4004> レゾナック 63 284 5.23
47．<8308> りそなＨＤ 63 540 5.01
48．<9101> 郵船 62 357 4.39
49．<285A> キオクシア 61 725 15.76
50．<9143> ＳＧＨＤ 61 209 1.40
株探ニュース