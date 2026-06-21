20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と坂口智隆氏が、巨人・浅野翔吾について言及した。この日昇格した浅野は同日の中日戦、『8番・レフト』で先発出場すると、0−0の3回の第1打席に先発・大野雄大から今季第1号となる先制の本塁打。ただ、2打席目は遊ゴロ、3打席目は遊併だった。佐伯氏は「バッティングは最高のバッティングですね。反応で打った」と本塁打を評価しながらも、「