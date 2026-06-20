ドッグランで他のワンコから熱い視線を向けられた犬が見せた、思わず微笑んでしまうような反応がTikTokで注目されています。投稿したのは、ペキニーズのもなたくん・ななたくん・こなたちゃんと暮らしている「ペキニーズのもなた」さん。投稿から5万回以上再生され、「すっごい見られてるｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：ドッグランに来た犬→他のワンコから『熱い視線を向けられた』結果…人間