きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第21話お母さん！私の方がすごいよね？？？【編集部コメント】「私の方がすごいよね」……ハルミさん、お母さんに気持ちをぶつけながら確認をしているように感じてしまいます。ずっ