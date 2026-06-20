【人生逆転！私の勝ち】共感を求めに実家へ「私の方がすごいんだよね！？」＜第21話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第21話 お母さん！私の方がすごいよね？？？
【編集部コメント】
「私の方がすごいよね」……ハルミさん、お母さんに気持ちをぶつけながら確認をしているように感じてしまいます。ずっと長い間アキナさんと比べられ続けて「自分自身」を認めてもらえなかったせいで、こんなにも拗れてしまったのかもしれません。これもすべてお母さんがアキナさんとハルミさんを比べ続けて、ハルミさんをけなし続けた結果でしょう。それを受けて今、お母さんはなんとこたえるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第21話 お母さん！私の方がすごいよね？？？
【編集部コメント】
「私の方がすごいよね」……ハルミさん、お母さんに気持ちをぶつけながら確認をしているように感じてしまいます。ずっと長い間アキナさんと比べられ続けて「自分自身」を認めてもらえなかったせいで、こんなにも拗れてしまったのかもしれません。これもすべてお母さんがアキナさんとハルミさんを比べ続けて、ハルミさんをけなし続けた結果でしょう。それを受けて今、お母さんはなんとこたえるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙