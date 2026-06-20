女優の釈由美子(48)が19日に東海道新幹線が人と接触し、全線で一時運転見合わせとなった事故に巻き込まれたことを明かした。 【写真】古民家がある地方でロケ、終了後に巻き込まれた 釈は同日に更新したインスタグラムで「地方ロケ無事に終わりました2日間雨予報雨だったのにまた見事に晴れて天気に恵まれ感謝です夕方に駅に着いて新幹線に飛び乗ったら事故で3時間も動かなかったけどようやく今、出発できました」と詳