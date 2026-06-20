特注理由は新しいタイヤをテストするため3t近い巨大クーペを突き動かすのは、6.0LのV型12気筒ツインターボエンジン。このマイバッハは、「新しいタイヤをテストするため」特注したと、当時のドイツ人は主張した。アメリカ人ラッパー、ジェイZのミュージックビデオでも、名脇役を務めたが。【画像】V12ツインターボで351.45km/hエクセレロ現行のマイバッハSLR マクラーレンも全101枚マイバッハ・エクセレロの佇まいは、ショ