猫を多頭飼いするときに考えたい『年齢差』に関すること3つ 1.人間の年齢に置き換えて考える 猫は実年齢より若々しく見えることも多く、年齢差をあまり感じない場合もあるかもしれません。 筆者の実家でも、1歳と7歳の猫が仲良く遊んでいる姿が見られ、つい同世代のように感じてしまうこともあります。 しかし人間でいえば、猫の1歳は16歳、7歳は44歳に相当するといわれています。実際には、二回り以上も離れ