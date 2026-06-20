新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、K-FASHIONの最前線を描く『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』を７月３日（金）夜９時より独占無料配信。さらに、料理をテーマにしたサバイバル番組『アンダーカバー・シェフ』、『ストリート・レストラン・ファイター』の独占無料配信が決定した。 『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』は、K-POP、K-DRAMA、K-BEAUTYに続く「K-FASHION」の時代を牽引する女性クリエイター100人