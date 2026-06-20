ABEMAで韓国のサバイバル番組３作品の配信が決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、K-FASHIONの最前線を描く『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』を７月３日（金）夜９時より独占無料配信。さらに、料理をテーマにしたサバイバル番組『アンダーカバー・シェフ』、『ストリート・レストラン・ファイター』の独占無料配信が決定した。
『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』は、K-POP、K-DRAMA、K-BEAUTYに続く「K-FASHION」の時代を牽引する女性クリエイター100人が集結するサバイバル番組。唯一無二のスタイルと誰もが憧れる“ムード”を持つ彼女たちがファッションシーンの勢力図を変えるべく、プライドをかけた感覚的で熾烈な競争を繰り広げる。本番組には、BLACKPINK・ジスの実姉として知られるキム・ジユンをはじめ、ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』出演のUWA、Netflix『脱出おひとり島』に出演し大きな話題を呼んだチェ・ミナス、93万人の登録者を抱えるカップルYouTuberのダンなど話題を集める人物が多数参加。参加者100人のSNSフォロワー数は合計4,300万人に達するなど、歴代クラスの影響力を持つ彼女たちのリアルなライフスタイルが映し出される。また、本番組には韓国の５人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンらがメンターとして登場。
さらに、料理をテーマにした２つのサバイバル番組の独占無料配信も決定。６月24日（水）夜７時より配信を開始する『アンダーカバー・シェフ』は、韓国トップクラスのスターシェフたちが華やかな経歴を隠し、自らの専門ジャンルの“本場”でキッチンの新人として「偽装就職」する番組。自他共に認める韓国最高のイタリアンシェフであるサム・キム、カリスマ性あふれる中華の女王チョン・ジソン、有名料理サバイバル番組優勝者のクォン・ソンジュンらが参戦。与えられた５日間でメインシェフの座まで這い上がり、自身の象徴となる料理をメニューに載せることができるのか、名誉や肩書きが通用しない本場での挑戦を描く。
また、８月13日（木）夜９時より配信の『ストリート・レストラン・ファイター』は、韓国外食業界のトップ20人が「料理」ではなく「商売」の実力を証明するためにストリートに集結する前代未聞のリアル商売サバイバル番組。これまでの売上や知名度が無意味となる中、新しいブランドをオープンし、ブラインド評価とお客さんの選択のみで生存と脱落が決定されるといった過酷なバトルが繰り広げられる。
(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.
『KILL IT：スタイルクリエイター大戦争』は、K-POP、K-DRAMA、K-BEAUTYに続く「K-FASHION」の時代を牽引する女性クリエイター100人が集結するサバイバル番組。唯一無二のスタイルと誰もが憧れる“ムード”を持つ彼女たちがファッションシーンの勢力図を変えるべく、プライドをかけた感覚的で熾烈な競争を繰り広げる。本番組には、BLACKPINK・ジスの実姉として知られるキム・ジユンをはじめ、ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』出演のUWA、Netflix『脱出おひとり島』に出演し大きな話題を呼んだチェ・ミナス、93万人の登録者を抱えるカップルYouTuberのダンなど話題を集める人物が多数参加。参加者100人のSNSフォロワー数は合計4,300万人に達するなど、歴代クラスの影響力を持つ彼女たちのリアルなライフスタイルが映し出される。また、本番組には韓国の５人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンらがメンターとして登場。
また、８月13日（木）夜９時より配信の『ストリート・レストラン・ファイター』は、韓国外食業界のトップ20人が「料理」ではなく「商売」の実力を証明するためにストリートに集結する前代未聞のリアル商売サバイバル番組。これまでの売上や知名度が無意味となる中、新しいブランドをオープンし、ブラインド評価とお客さんの選択のみで生存と脱落が決定されるといった過酷なバトルが繰り広げられる。
(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.