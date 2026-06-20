私はリエカ。物心ついたときから主役でいた私にとって、ミドリは私を引き立てる最高の脇役でした。しかしミドリが幸せに暮らしていることが許せず、私は今回の集まりで徹底的にミドリをグループの「透明人間」にすることに決めました。単純なサキを煽り、ユウコを黙らせ、ランチの席ではミドリの善行も話題も無視しかしません。輪の外へ弾き出され、困惑するミドリの顔を見るのは最高の気分でした。脇役の分際で私より幸せになるな