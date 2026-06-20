老犬を『長時間留守番』させるリスク５選 犬はシニア期に入ると、体も心も少しずつ変化していきます。そのため、以前は問題なかった8時間を超える長時間の留守番が難しくなる老犬も多いです。 では、老犬を長時間留守番させた場合は、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。 1.排泄トラブル 老犬になると、トイレを我慢しにくくなったり、足腰が弱って素早く動けなくなったり、認知機能が低下することがあり