現地６月19日、北中米ワールドカップのC組２節で、名将カルロ・アンチェロッティが率いるブラジル代表が、ハイチ代表とアメリカのフィラデルフィアで対戦。３−０で快勝した。数々の名手を輩出してきたサッカー王国とあって、スタンドも豪華だ。中継内で、“怪物”の愛称で知られるロナウド氏と、稀代のファンタジスタ・ロナウジーニョ氏が並んで観戦する姿が紹介された。 すると、たちまち話題になり、「なんて豪華な