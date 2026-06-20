とんでもなく豪華！超大物２人がブラジル戦を並んで観戦！49歳と46歳…かつてW杯制覇「絵面つえー」「太ったなぁ」
現地６月19日、北中米ワールドカップのC組２節で、名将カルロ・アンチェロッティが率いるブラジル代表が、ハイチ代表とアメリカのフィラデルフィアで対戦している。
数々の名手を輩出してきたサッカー王国とあって、スタンドも豪華だ。中継内で、“怪物”の愛称で知られるロナウド氏と、稀代のファンタジスタ・ロナウジーニョ氏が並んで観戦する姿が紹介された。
すると、たちまち話題になり、「なんて豪華なあの頃の２人」「絵面つえー」「目の保養すぎた」「太ったなぁ」「ロナウド、なかなかぽっちゃり中年になったな」「元気そうで何より」といったコメントがSNS上に並んでいる。
ロナウド氏は49歳、ロナウジーニョ氏は46歳。2002年の日韓ワールドカップ優勝メンバーの２人が、とてつもない絵力を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オーラは今も変わらず？並んで観戦する怪物ロナウドとロナウジーニョ
数々の名手を輩出してきたサッカー王国とあって、スタンドも豪華だ。中継内で、“怪物”の愛称で知られるロナウド氏と、稀代のファンタジスタ・ロナウジーニョ氏が並んで観戦する姿が紹介された。
すると、たちまち話題になり、「なんて豪華なあの頃の２人」「絵面つえー」「目の保養すぎた」「太ったなぁ」「ロナウド、なかなかぽっちゃり中年になったな」「元気そうで何より」といったコメントがSNS上に並んでいる。
ロナウド氏は49歳、ロナウジーニョ氏は46歳。2002年の日韓ワールドカップ優勝メンバーの２人が、とてつもない絵力を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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