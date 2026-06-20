ダイソーの防災グッズ売り場で見つけた『備えラジオ』は、770円で購入できるコンパクトなAM/FMラジオ。電源ランプや選局ダイヤルなど基本機能を備えたシンプルな構成で、サイズはクレジットカードより一回り大きい程度。軽量で避難時の持ち出しにも適しており、防災用として活躍する実用的なアイテムです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：備えラジオ価格：￥770（税込）使用電池：単3形乾電池2本販売ショップ：ダイソーJ