100均で買える日が来るとは…！700円って本気？！”もしも”の備えに買っておきたい家電

ダイソーの防災グッズ売り場で見つけた『備えラジオ』は、770円で購入できるコンパクトなAM/FMラジオ。電源ランプや選局ダイヤルなど基本機能を備えたシンプルな構成で、サイズはクレジットカードより一回り大きい程度。軽量で避難時の持ち出しにも適しており、防災用として活躍する実用的なアイテムです！

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商品情報

商品名：備えラジオ

価格：￥770（税込）

使用電池：単3形乾電池2本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480829005

770円で手に入る！コスパ抜群の防災グッズ

ダイソーの防災グッズ売り場で見つけた『備えラジオ』は、770円と破格で手に入る便利な家電です。

サイズはクレジットカードより一回り大きい程度で、非常にコンパクト。

重さを家庭用はかりで測ると約76g。軽量なので避難時に持ち運んでも負担になりにくいのが魅力です。

本体カラーはネイビー系の落ち着いた色合い。サイドにはイヤホン端子が付いています。

裏面に電池ボックスがあるので、別途用意した単3形乾電池を2本セットして使用します。ドライバーは不要です。

ダイソーの『備えラジオ』の使用感は？

機能はとてもシンプルな構成。AM/FMの切り替えスイッチ、アンテナ、スピーカー、電源ランプ、選局ダイヤル、音量ダイヤル、電源といった基本的な要素がそろっています。

音量ダイヤルを回して電源を入れます。実際に使用してみると、音声は問題なく聞こえますが、ややくぐもったような音質。

選局はダイヤル式のため調整が必要で、特にFMは少しずれるだけでノイズが入りやすく、やや繊細な操作が求められます。

また、電波状況の影響も考えられ、部屋の中心よりも窓際の方が聞こえやすいように感じました。

防災用途という観点で考えると、最低限の情報を得るという目的は十分果たせる印象。災害時に状況を把握するための手段としては、十分に価値があると感じました。

今回はダイソーの『備えラジオ』をご紹介しました。

770円という価格でラジオが手に入り、防災用として備えておけることを考えると、コスト面でもかなり優秀なアイテムだと思います。

もしもの備えとして持っておきたい一台。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。