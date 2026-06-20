100均で買える日が来るとは…！700円って本気？！”もしも”の備えに買っておきたい家電
商品情報
商品名：備えラジオ
価格：￥770（税込）
使用電池：単3形乾電池2本
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480829005
770円で手に入る！コスパ抜群の防災グッズ
ダイソーの防災グッズ売り場で見つけた『備えラジオ』は、770円と破格で手に入る便利な家電です。
サイズはクレジットカードより一回り大きい程度で、非常にコンパクト。
重さを家庭用はかりで測ると約76g。軽量なので避難時に持ち運んでも負担になりにくいのが魅力です。
本体カラーはネイビー系の落ち着いた色合い。サイドにはイヤホン端子が付いています。
裏面に電池ボックスがあるので、別途用意した単3形乾電池を2本セットして使用します。ドライバーは不要です。
ダイソーの『備えラジオ』の使用感は？
機能はとてもシンプルな構成。AM/FMの切り替えスイッチ、アンテナ、スピーカー、電源ランプ、選局ダイヤル、音量ダイヤル、電源といった基本的な要素がそろっています。
音量ダイヤルを回して電源を入れます。実際に使用してみると、音声は問題なく聞こえますが、ややくぐもったような音質。
選局はダイヤル式のため調整が必要で、特にFMは少しずれるだけでノイズが入りやすく、やや繊細な操作が求められます。
また、電波状況の影響も考えられ、部屋の中心よりも窓際の方が聞こえやすいように感じました。
防災用途という観点で考えると、最低限の情報を得るという目的は十分果たせる印象。災害時に状況を把握するための手段としては、十分に価値があると感じました。
今回はダイソーの『備えラジオ』をご紹介しました。
770円という価格でラジオが手に入り、防災用として備えておけることを考えると、コスト面でもかなり優秀なアイテムだと思います。
もしもの備えとして持っておきたい一台。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。