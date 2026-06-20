1974年 ポルシェ911カレラRSR 3.0ポルシェが911カレラRSR 2.8の戦闘力を高めるために、排気量を3リッター・クラスいっぱいとなる2992ccまで拡大して誕生したのが、ポルシェ911カレラRSR 3.0である。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #181974年 ポルシェ911カレラRSR 3.0編全3枚エンジンはボアを95.0mmに拡大することにより2992ccまで拡大され、クランクケースの材質をマグネシウムからより堅牢なアルミニウムに変更。