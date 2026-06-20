かかりつけの動物病院へ行った柴犬さん。すると、診療明細書がアップグレードされていて…思った以上に可愛い、まさかの『表情』が話題になっているのです。 病院が大好き…？微笑ましい光景が伝わってくる1枚の写真は、記事執筆時点で574万回を超えて表示されており、11万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【写真：動物病院でもらった『診療明細書』→犬の顔写真も載っていて…まさかの『表情』】 動物