かかりつけの動物病院へ行った柴犬さん。すると、診療明細書がアップグレードされていて…思った以上に可愛い、まさかの『表情』が話題になっているのです。

病院が大好き…？微笑ましい光景が伝わってくる1枚の写真は、記事執筆時点で574万回を超えて表示されており、11万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：動物病院でもらった『診療明細書』→犬の顔写真も載っていて…まさかの『表情』】

動物病院でもらった『診療明細書』→犬の顔写真がついていて…

Xアカウント『@_neruinu』に投稿されたのは、1枚の『診療明細書』。

この日、柴犬「紡」ちゃんは飼い主さんと共に動物病院を訪れていたのだそう。

まさかの『表情』が話題に

無事に診察も終わり、何気なく受け取った『診療明細書』がアップグレードされていることに気付いたという飼い主さん。

そこには、紡ちゃんのお名前や診療内容、カルテ番号等が記されており、一見すると一般的な診療明細書でしたが…。

左上、四角い枠の中に紡ちゃんの顔写真が追加されていたのだそう。そこに映っているのは、病院で撮影してもらったのであろう紡ちゃんのお顔。

ヒコーキ耳に、これでもかというくらいに細められた瞳、上がった口角とチラッと見えるピンクの舌。あまりにも嬉しそうで楽しそうな笑顔を浮かべていたというのです。

飼い主さん曰く、紡ちゃんは動物病院が大好きなのだそう。獣医さんや看護師さんに囲まれながら、診察台の上でニコニコ笑顔を浮かべる紡ちゃん。

診察室での微笑ましい景色が浮かんでくる可愛い顔写真は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「暴れてブレまくってたりガチギレしてる写真が載ってる家庭もあるんやろか」「いい笑顔」「めちゃくちゃかわいい」「同じです！可愛いですよね」「良すぎる」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

表情豊かな柴犬さんの日常にほっこり

表情がとっても豊かで、飼い主さんとの何気ない日常の中でさまざまな表情をみせてくれるという紡ちゃん。

一緒にお散歩に出かけたり、追いかけっこをしたり、日向ぼっこをしたり…穏やかな日常はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす紡ちゃんの日常は日々多くのユーザーに癒やしや笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_neruinu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。