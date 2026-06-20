インスタグラム更新

13日に行われた陸上・日本選手権の女子100メートル障害で初優勝を飾った中島ひとみ（長谷川体育施設）が19日、自身のインスタグラムを更新。勝負アイテムを明かすと、ファンの視線が集まった。

ここ数年、ハイレベルな争いとなっている女子100メートル障害。今年の女王は、美白でも話題になる30歳の中島だった。軽やかにハードルを越え、ライバルを撃破した。

初の日本一から6日。自身のインスタグラムを更新。「今回の日本選手権勝負アイテムはピンクデコネイルとスパイクにつけたNARUTOの額当て」「毎回ゴール終わりにしっかり日焼けチェックしに行ってた」とし写真を公開すると、ファンの間に反響が広がった。

「全部がおしゃれで可愛すぎる」

「爪めちゃくちゃ可愛いと思ってたけど詳細見れて嬉しすぎるー」

「左右で微妙に違うんですね」

「競技にもオシャレは必要だよな」

「お洒落で強いとか最強すぎです」

「勝負アイテム素敵です」

「NARUTOの額あてなんて…めっちゃ欲しいです」

中島は9月の名古屋アジア大会の代表にも決定。大舞台を見据え、次戦は7月の布勢スプリントに出場する。



（THE ANSWER編集部）