視聴者参加型のバラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）で4代目秘書を務めている、元ABCテレビで、現在はフリーの増田紗織アナウンサーが6月18日夜、Xを更新。実家に戻り、子供部屋で生活を始めたことなどを報告した。

《29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました。》とポストした増田アナは、2026年3月末でABCテレビを退社。4月からはホリプロに所属し、フリーアナとして活動している。

スポーツ紙記者が言う。

「増田アナは、父親の仕事の関係で、5歳から9歳までニューヨークで暮らした帰国子女です。“お嬢様幼稚園” として有名な東洋英和幼稚園に通い、帰国後、東洋英和女学院小・中・高のあと慶應義塾大学法学部へ進学し、卒業後の2019年、同局にアナウンサーとして入社しました。

同年11月から、名物番組『探偵！ナイトスクープ』の第4代秘書に起用されました。ダウンタウン・松本人志さんが新局長に就任したタイミングと同じで、松本さんからの信頼も厚いアナウンサーでした」

増田アナは続けて《一人暮らし中も自炊していましたが、もっとお料理を極めるために母にダメ出しされながら頑張る料理日記。母から「美味しい！100点！」をもらうことを目標に頑張ります！日々の料理成長過程を見届けてね》とつづった。

この投稿に、Xには《料理を頑張って》などと応援コメントが寄せられるなか、増田アナの日ごろの投稿を見ているフォロワーから思わぬツッコミの声もあがっている。

「増田アナは、TKG（卵かけごはん）が相当好きなようで、毎朝のようにTKGの朝食写真を投稿しています。そのため、X上では《増田秘書、TKGは料理に入れたらアカンでぇ》《なんでTKGばかりなん〜》などとツッコミが寄せられています」（同前）

2026年3月に退社が明らかになった際、Xには《ヒロドさん、東さんに続いてあなたもですかABCも大変だな》などという声があがっていた増田アナ。当時、ある業界関係者はこう話していた。

「ABCテレビでは、若手女性アナウンサーの退社が続いています。2023年の春にはヒロド歩美さんが退社しました（局の番組への出演は継続）。

2026年1月末には、『朝だ！生です旅サラダ』のコーナー『日本全国コレうまの旅』のリポーターで人気を博した東留伽さんも退社しています。東さんはフリーアナウンサーと並行しながら、東京大学の大学院で美学芸術学を学び、画家を目指していると伝えられます」

増田アナの退社で、ABCテレビは、数年で若手女性アナ3人を失う形となった。

ヒロドアナも東アナもフリーに転身してからも活躍しており、実家に戻った増田アナも、先輩たちに続くことになりそうだ。