オーディオ総合イベント「OTOTEN2026」が開幕。6月19日は入場者数限定の有料日「プレミアムデー」となっており、20日、21日の2日間が従来通り入場無料の一般公開日となっている。なお、一般公開日も事前登録は必要。 ソニー BRAVIA Theatre Trio ソニーブースでは、フロントLRとセンターの3スピーカー構成のシアターシステム「BRAVIA Theatre Trio」の視聴体験が