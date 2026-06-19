6月18日、かつてテレビで引っ張りだこだった“あるタレント”がInstagramを更新。自身が手掛けた服を着用した姿を披露し、話題を呼んでいる。その人物とは、モデルで実業家の益若つばさ（40）だ。益若は18日、自身のInstagramで《今回競輪のパールカップG1の選手のユニフォームをデザインさせていただきました！》と報告。「パールカップ」とは各地区から選抜された上位女子選手が競い合う女子3大GIのひとつだ。ユニフォームについ