6月18日、かつてテレビで引っ張りだこだった“あるタレント”がInstagramを更新。自身が手掛けた服を着用した姿を披露し、話題を呼んでいる。

その人物とは、モデルで実業家の益若つばさ（40）だ。

益若は18日、自身のInstagramで《今回競輪のパールカップG1の選手のユニフォームをデザインさせていただきました！》と報告。「パールカップ」とは各地区から選抜された上位女子選手が競い合う女子3大GIのひとつだ。

ユニフォームについて益若は、《女性の競輪（パールカップ）をもっと広めたいとのことなので、今回とびきり可愛く作らせてもらいました》と説明。平面プリントでありながら立体感が出るよう工夫し、着用時にスタイルが良く見えるようデザインしたという。

《パールカップ選手のユニフォームにも注目してくれたら嬉しいです！》と呼びかけた益若は、自らユニフォームを着用した写真も公開。淡いピンク色を基調としたデザインで、胸元には「Pearlcup GI」のロゴがあしらわれている。

身体のラインに沿うタイトなシルエットに加え、レーサーパンツとの組み合わせも相まって、ボディラインが際立つに仕上がりに。あまりの“ピチピチ“＆“パツパツ”ぶりに、思わず見るのをためらってしまいそうなカットも含まれていた。これに対し、ネット上では

《可愛いすぎて、ズルいよ》

《天才すぎるデザイン！》

《おい審議だろこれ》

といった反応が寄せられていた。

最近こそテレビで見かける機会は減ったものの、益若といえば高校時代から読者モデルとして活動し、2000年代に“カリスマギャル”として一世を風靡した存在だ。彼女が身に着けたアクセサリーやメイク道具が飛ぶように売れたことから、「100億円ギャル」とも称され、その経済効果は社会現象ともなった。

「益若さんは当時、ギャル文化の象徴的存在でした。モデルとして人気を確立した後はテレビにも進出し、“カリスマギャル”からタレントへと活躍の場を広げていったのです。2008年には『情熱大陸』（TBS系）でも取り上げられました。

ただ、もともと人見知りな性格で、本人もトークが得意なタイプではないと語っており、また周囲からも『テレビに出過ぎると飽きられてしまう』と助言を受けていたそうで、徐々にメディア露出を絞っていったといいます」（芸能ライター）

いっぽう、プライベートでは2007年12月に『Men’s egg』の読者モデル・梅田直樹（43）と結婚し、2008年4月に第1子となる男児出産を発表。しかし2011年秋に別居が報じられ、2013年には離婚を発表した。

その後は2015年末ごろから「SEKAI NO OWARI」のFukase（40）と交際。約6年半にわたる真剣交際の末、2人は2022年春ごろ破局を迎えたとされている。メディア露出が減った現在も話題に事欠かない益若だが、その“現在地”はどこにあるのだろうか。

「益若さんが競輪ユニフォームのデザインを担当したことに驚いた人も多いでしょう。ただ、現在の益若さんはタレントというより、実業家・プロデューサーとしての色が強くなっています。

洋服などのライフスタイルブランドをはじめ、コスメ、アイメイク、カラーコンタクトなど複数のブランドを展開。さらにデニーズやローソンの商品監修なども手掛けており、その活動はファッション業界にとどまりません。

テレビ出演もゼロになったわけでなく、『夫が寝たあとに』（テレビ朝日） や『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）などに出演し、美容や子育てについて語ることもあります。ただ、以前のようにテレビを主戦場にするのではなく、自身のブランドやプロデュース業を軸に活動している印象です。

もともとセルフプロデュース能力の高さが評価されてきた人ですから、現在は“タレント益若つばさ”というより、“実業家・益若つばさ”として成功していると言えるでしょう」（前出・芸能ライター）

テレビの第一線からは距離を置きながらも、実業家として独自の存在感を放ち続ける益若。紅白歌手との破局を経た現在も、自らのブランド力を武器に新たなフィールドを切り開いているようだ。