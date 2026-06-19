端午節は、毎年旧暦5月5日（今年は6月19日）に祝われる中国の伝統的な祝日です。人々はこの日にちまきを食べたり、ドラゴンボートレースを楽しんだりする風習があります。端午節を迎え、中国東部に位置する江蘇省常州市の淹城野生動物世界では、動物たちのためにさまざまな味わいの端午節特別メニューが用意されました。レッサーパンダやカピバラには、ドラゴンボートをかたどった飾りと共に、特製のちまきが振る舞われました。生