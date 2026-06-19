6月17日、7人組男性アイドルグループ・なにわ男子が、YouTubeチャンネルで『Gimme The Day』のミュージックビデオ（MV）を公開した。ただ、その再生回数に関して、“不祥事” が関係しているのではと憶測が広まっている──。

「『Gimme The Day』は19日17時現在、約21万回再生となっています。同じMVだと、5月29日に公開された『Celebrate』が約386万回再生、1月14日に公開された『HARD WORK』は約790万回再生となっていますね。

もちろん、公開されて数カ月経過しているので、一概に人気度を比較することは難しいですが、MVの再生数がここまで “大幅ダウン” することは珍しいですね。

そのため、ファンの間ではメンバー・長尾謙杜（けんと）さんの熱愛報道が影響しているのではないかという見方が広がっているのです」（芸能ジャーナリスト）

長尾は6月7日、『文春オンライン』で元E-girlsメンバー・稲垣莉生との交際を報じられた。長尾をめぐっては、2023年にもタレントの三上悠亜との熱愛が報じられており、女性関係の話題がたびたび注目を集めてきた。

「今回の報道でとくに反発を招いたのは、長尾さんと稲垣さんが会っていたと報じられた日が5月31日だったことです。この日は嵐のラストライブが開催された日でもありました。

STARTO ENTERTAINMENTにとって非常に大きな節目の日だったため、一部で厳しい声が向けられたのです。長尾さんは、6月17日にファンクラブサイト内のブログで謝罪しましたが、ファン離れは続いているようです」（同前）

『Gimme The Day』が公開された17日、同じくYouTube上では、5人組男性アイドルグループ「M!LK」の曽野舜太と山中柔太朗による『真・運命』のMVも公開されていた。このMVの再生回数は『Gimme The Day』の約6倍の約128万回（19日17時現在）となっている。

これらの結果にXでは、

《たった二人に6倍以上の差付けられてるやん》

《そして100万回超えてて凄すぎて滅》

《すべて長尾のせいです》

といった声があがっている。

「『真・運命』は公開から2日で100万回再生を突破しており、現在のM!LKの人気の高さがうかがえます。もちろん、MVの再生回数は楽曲の話題性やファンの視聴行動など複数の要因で変動するため、単純比較はできませんが、今回の数字は両者の勢いの差を印象づける結果となりました。

M!LKは佐野勇斗さんと塩崎太智さんがバラエティ番組で活躍してますし、今後もその人気は衰えないでしょうね」（同前）

M!LKの勢いはどこまで続くのか。