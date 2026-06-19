【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時よりプレミア公開 プライム1スタジオは、「Prime 1 Studio YouTube Channel」にて、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」を6月26日11時よりプレミア公開する。 4月に実施された「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」に続き、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」ではゲーム、アニメ、映画、コミックなど、多彩なジャンルの新作スタチュ