【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時よりプレミア公開

プライム1スタジオは、「Prime 1 Studio YouTube Channel」にて、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」を6月26日11時よりプレミア公開する。

4月に実施された「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」に続き、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」ではゲーム、アニメ、映画、コミックなど、多彩なジャンルの新作スタチューが、最先端の映像技術による演出で登場する。

初登場タイトルを含むビッグタイトルが多数ラインナップされており、今回はその一端として、登場予定タイトルのロゴが公開された。

2025年に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」や、Prime 1 Studioが数多くのスタチューを展開してきた「トランスフォーマー／リベンジ」、1960年代に誕生し長年にわたり愛されてきたアメリカンコミックスシリーズ「バンピレラ」、エイリアンの群れと海兵隊の死闘を描くSFホラーアクションの代表作「エイリアン2」といった、全4タイトルが登場予定。

どのキャラクターがスタチュー化されるのかは、当日の配信で明らかになる。さらに本編では今回紹介した内容に加え、初登場となるタイトルなど、多数のラインナップが用意されている。

「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」概要

【4月に公開された「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」】

【YouTubeプレミア公開】

日本時間 6月26日（金）11時スタート

□特設ページ

【ニコニコ生放送】

6月26日19時より、ニコニコ生放送でも本編の公開が予定されている。配信の詳細は公式SNSにて告知される。

□プライム1スタジオ公式X

登場タイトル

・劇場版「チェンソーマン レゼ篇」

・トランスフォーマー／リベンジ

・バンピレラ

・エイリアン2

感想投稿キャンペーンも実施

配信終了後より、感想投稿キャンペーンの実施を予定。配信を視聴し、SNSにて感想を投稿した人を対象に、クーポンが配布される。

キャンペーン期間：6月26日（金）配信終了後 ～ 7月7日（火）23時59分

応募方法：詳細は各種SNSにて告知される。

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