（台北中央社）農業部（農業省）は18日、8日からの広範囲での大雨による農林畜水産被害額が同日午後5時までに計1億3046万台湾元（約6億6400万円）に達したと発表した。このうち農業被害が1億3030万元（約6億6300万円）と大部分を占め、損失額は落花生が最多となっている。台湾各地は8日以降、前線停滞と南西気流の影響で大雨に見舞われた。中央気象署（気象庁）の統計によれば、雨量は8日に台北市で120.0ミリ、南部・屏東県で103.5