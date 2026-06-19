大雨による農業被害、台湾全土で約6億6000万円 損失額は落花生が最多
（台北中央社）農業部（農業省）は18日、8日からの広範囲での大雨による農林畜水産被害額が同日午後5時までに計1億3046万台湾元（約6億6400万円）に達したと発表した。このうち農業被害が1億3030万元（約6億6300万円）と大部分を占め、損失額は落花生が最多となっている。
台湾各地は8日以降、前線停滞と南西気流の影響で大雨に見舞われた。中央気象署（気象庁）の統計によれば、雨量は8日に台北市で120.0ミリ、南部・屏東県で103.5ミリ、9日には中部・彰化県で166.5ミリ、北部・桃園市で155.5ミリ、15日は南部・高雄市で124.5ミリ、台南市で113.0ミリを観測した。
県市別では屏東県の損失が4014万元（約2億400万円）と最も大きく、中部・雲林県3156万元（約1億6000万円）、台南市1756万元（約8900万円）、桃園市1287万元（約6500万円）と続いた。
農作物の被害面積は3320ヘクタールだった。作物別の損失額は落花生が2517万元（約1億2800万円）と最多で、次いでスイカが1347万元（約6800万円）、一期作の水稲が1020万元（約5200万円）、パパイヤが1008万元（約5100万円）、ナスが706万元（約3600万円）だった。
（汪淑芬／編集：名切千絵）
台湾各地は8日以降、前線停滞と南西気流の影響で大雨に見舞われた。中央気象署（気象庁）の統計によれば、雨量は8日に台北市で120.0ミリ、南部・屏東県で103.5ミリ、9日には中部・彰化県で166.5ミリ、北部・桃園市で155.5ミリ、15日は南部・高雄市で124.5ミリ、台南市で113.0ミリを観測した。
農作物の被害面積は3320ヘクタールだった。作物別の損失額は落花生が2517万元（約1億2800万円）と最多で、次いでスイカが1347万元（約6800万円）、一期作の水稲が1020万元（約5200万円）、パパイヤが1008万元（約5100万円）、ナスが706万元（約3600万円）だった。
（汪淑芬／編集：名切千絵）