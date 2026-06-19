KADOKAWAから、映画「トイ・ストーリー」シリーズの公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３』と『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー４』が2冊同時発売決定！「ピクサー・スタジオ」によるコンセプトアートやストーリーボード、キャラクター研究など、気になる裏側が多数収録されています☆ KADOKAWA映画「トイ・ストーリー」シリーズ公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３』 定