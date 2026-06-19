KADOKAWAから、映画「トイ・ストーリー」シリーズの公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３』と『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー４』が2冊同時発売決定！

「ピクサー・スタジオ」によるコンセプトアートやストーリーボード、キャラクター研究など、気になる裏側が多数収録されています☆

KADOKAWA映画「トイ・ストーリー」シリーズ公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３』

定価：4,950円（税込）

書名：ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３

発売日：2026年6月30日（火）

サイズ：縦234mm×横297mm

ページ数：184ページ

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

著者：チャールズ・ソロモン

序文：ジョン・ラセター

まえがき：リー・アンクリッチ、ダーラ・Ｋ・アンダーソン

翻訳：齋藤隼飛、佐伯真洋

ISBN：978-4-04-685797-2

発行：株式会社KADOKAWA

『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３』では、世界的に著名なアニメーション史家チャールズ・ソロモン氏が、ピクサーチームが新たな冒険を創り上げる過程で直面した技術的課題、達成した成果、そして感情的な障壁を読者に紹介。

「トイ・ストーリー」シリーズ最初の2作品にまつわるストーリーとビジュアル開発を紹介する拡張版イントロダクションに加え、250点以上のコンセプトアートがギャラリーに収録されています。

ストーリーボード、キャラクター研究、カラーキー、参考写真、環境アートに加えて、アートディレクターの堤大輔氏による『トイ・ストーリー３』カラースクリプトの特別折り込みページを掲載。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」など人気キャラクターの詳細や、『トイ・ストーリー』の世界が広がっていく瞬間を追体験できる豪華な1冊です！

「トイ・ストーリー」3部作全体の記憶に残る物語を届けてくれます。

KADOKAWA映画「トイ・ストーリー」シリーズ公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー４』

定価：4,950円（税込）

書名：ジ・アート・オブ トイ・ストーリー４

発売日：2026年6月30日（火）

サイズ：縦234mm×横297mm

ページ数：160ページ

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

序文：ジョシュ・クーリー

まえがき：アニー・ポッツ

翻訳：齋藤隼飛、佐伯真洋

ISBN：978-4-04-685798-9

発行：株式会社KADOKAWA

『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』も同時に登場！

ピクサー・スタジオのアニメーション映画から未公開のコンセプトアート、キャラクター研究、制作過程のアニメーション、ストーリーボード、カラースクリプトが収録されています。

制作チームによる独占インタビューも収録され、映画の制作秘話と創造的なビジョンへの洞察を楽しめます。

読了後、もう一度映画を観たくなること間違いなしの1冊です！

コンセプトアートやストーリーボードなど、「トイ・ストーリー」ファン必読の公式アートブック！

映画「トイ・ストーリー」シリーズ公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー３』と『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー４』は、2026年6月30日より、2冊同時販売開始です。

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