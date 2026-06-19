「海のミルク」とも呼ばれ、夏に向けておいしさが増す「岩ガキ」の季節が到来！大分県佐伯市の「道の駅かまえ」では、アツアツの浜焼きが楽しめる牡蠣小屋や、贅沢な限定カキメニューが人気を集めています。 【写真を見る】夏が旬「岩ガキ」シーズン到来！ 「道の駅かまえ」に初の牡蠣小屋が登場、限定メニューも大分 アツアツの浜焼きで堪能 6月から8月にかけて旬を迎える「岩ガキ」。冬が旬の「真ガキ」