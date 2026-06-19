俳優・アーティストののんが17日、オフィシャルブログを更新。ファッションイベント「第32回 ファッションカンタータfrom KYOTO」（京都・13日）でのオフショットなどを複数枚公開した。 「ファッションカンタータfrom KYOTO」は、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、 京都から広く情報発信することをコンセプトとしてファッションイベント。今回