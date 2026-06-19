のん、圧巻のランウェイ姿披露…モードな洋装＆艶やかな着物姿で魅了
俳優・アーティストののんが17日、オフィシャルブログを更新。ファッションイベント「第32回 ファッションカンタータfrom KYOTO」（京都・13日）でのオフショットなどを複数枚公開した。
「ファッションカンタータfrom KYOTO」は、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、 京都から広く情報発信することをコンセプトとしてファッションイベント。今回のテーマは「DESIRE-欲望-」。ものづくりに携わるデザイナーたちの原点には、常に“新しい何かを生み出したい”という「DESIRE -欲望-」が宿っているというコンセプトのもと、自らの変化を求めながら新たな世界を創り続けることを願うデザイナーたちにフォーカスを当てたステージとなっている。
スペシャルゲストとしてランウェイに登場したのんは、Yʼsの衣装と今回のショーの為に制作された着物の３ルックを披露。
この日、のんは「ランウェイで」と題してブログを更新すると、「FASHION CANTATA from KYOTO」とつづり、ブラックのジャケットやベスト、ロングスカートを組み合わせたモード感あふれるコーディネートに、パールやチェーンのネックレスを重ねたスタイリングで存在感を発揮。スポットライトが照らすランウェイを歩く姿やステージ裏で撮影したオフショットなどを公開。
さらに、白いシャツにサスペンダー付きのワイドパンツを合わせたマニッシュな装いも披露。クールな表情でカメラを見つめる姿からは普段の柔らかな印象とは異なる魅力が感じられる。
後半には、のん自身がリクエストしたという“大輪の百合”をモチーフに、舞台美術の色彩をリンクさせた蝋纈染めの着物姿も披露。髪飾りにも“大輪の百合”をあしらい、凛とした表情でランウェイに立つ様子や舞台袖で撮影されたモノクロ写真、横顔ショットなども公開した。
モードな洋装と艶やかな和装の両方を着こなし、多彩な表現力を見せたのん。幻想的な照明に包まれたランウェイショットの数々、アーティストとしての存在感を改めて印象付ける投稿に、ファンから「美しいのん」「洋装と和装、どちらも似合っています」「カッコ良さだけでなく、ほんのり滲み出てくる可愛さが良い」「イケメンで、艶やかで、大胆で、おしとやか」「着物姿が粋で、カッコいい！！」「素敵な着物」「スーパーモデルのんさま最高」「最強」「きれい」「多彩な美を魅せる多才な七変化どの表情も美の極み」「和と洋の二刀流」「どちらもクールでキラキラに輝いてます」「可愛い 綺麗 美しい」「和 洋 今 昔どんなスタイルでものんちゃんの魅力が出せるのスゴイ!」「特別で貴重な魅力など、他にはない」などの声が寄せられている。
「ファッションカンタータfrom KYOTO」は、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、 京都から広く情報発信することをコンセプトとしてファッションイベント。今回のテーマは「DESIRE-欲望-」。ものづくりに携わるデザイナーたちの原点には、常に“新しい何かを生み出したい”という「DESIRE -欲望-」が宿っているというコンセプトのもと、自らの変化を求めながら新たな世界を創り続けることを願うデザイナーたちにフォーカスを当てたステージとなっている。
この日、のんは「ランウェイで」と題してブログを更新すると、「FASHION CANTATA from KYOTO」とつづり、ブラックのジャケットやベスト、ロングスカートを組み合わせたモード感あふれるコーディネートに、パールやチェーンのネックレスを重ねたスタイリングで存在感を発揮。スポットライトが照らすランウェイを歩く姿やステージ裏で撮影したオフショットなどを公開。
さらに、白いシャツにサスペンダー付きのワイドパンツを合わせたマニッシュな装いも披露。クールな表情でカメラを見つめる姿からは普段の柔らかな印象とは異なる魅力が感じられる。
後半には、のん自身がリクエストしたという“大輪の百合”をモチーフに、舞台美術の色彩をリンクさせた蝋纈染めの着物姿も披露。髪飾りにも“大輪の百合”をあしらい、凛とした表情でランウェイに立つ様子や舞台袖で撮影されたモノクロ写真、横顔ショットなども公開した。
モードな洋装と艶やかな和装の両方を着こなし、多彩な表現力を見せたのん。幻想的な照明に包まれたランウェイショットの数々、アーティストとしての存在感を改めて印象付ける投稿に、ファンから「美しいのん」「洋装と和装、どちらも似合っています」「カッコ良さだけでなく、ほんのり滲み出てくる可愛さが良い」「イケメンで、艶やかで、大胆で、おしとやか」「着物姿が粋で、カッコいい！！」「素敵な着物」「スーパーモデルのんさま最高」「最強」「きれい」「多彩な美を魅せる多才な七変化どの表情も美の極み」「和と洋の二刀流」「どちらもクールでキラキラに輝いてます」「可愛い 綺麗 美しい」「和 洋 今 昔どんなスタイルでものんちゃんの魅力が出せるのスゴイ!」「特別で貴重な魅力など、他にはない」などの声が寄せられている。